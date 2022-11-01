22 ноября
13:40
87
Личный ассистент руководителя
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка)
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 500 EUR
Компания
Lokner Group LP
Описание
Компания в сфере разработки программного обеспечения Lokner Group LP ищет личного ассистента руководителя.
Требования
- знание русского, английского, чешского языков
- готовность работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00-19:00
- желание работать
- позитивный настрой, грамотная речь, коммуникативные способности
- четкое и быстрое следование указаниям
- многозадачность
Условия
- помощь руководителю: бронирование билетов, гостиниц, трансферов
- обеспечение документооборота между сотрудниками
- взаимодействие с семьей руководителя
- решение административных и персональных проблем руководителя
Контакты:
Jane Hrychyk
+380683414798