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Личный ассистент руководителя
Вакансии
Партнер рубрики:
22 ноября
13:40
87
Личный ассистент руководителя
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка)
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 500 EUR
Компания
Lokner Group LP
Описание
Компания в сфере разработки программного обеспечения Lokner Group LP ищет личного ассистента руководителя.
Требования

- знание русского, английского, чешского языков
- готовность работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00-19:00
- желание работать
- позитивный настрой, грамотная речь, коммуникативные способности
- четкое и быстрое следование указаниям
- многозадачность

Условия

- помощь руководителю: бронирование билетов, гостиниц, трансферов
- обеспечение документооборота между сотрудниками
- взаимодействие с семьей руководителя
- решение административных и персональных проблем руководителя

Контакты:

Jane Hrychyk

[email protected]

+380683414798

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