Описание

На склад в Праге – Зличин нужны мужчины, женщины, семейные пары. Оплата 120 крон в час + бонусы от предприятия. Официальная, постоянная работа на складе электроники (наушники, телефоны, мелкие электродетали). Нужно комплектовать заказы по накладной, маркировать и сортировать товар. От вас: чешские документы, чешские визы, паспорт ЕС, воссоединение с семьей. От нас: при необходимости помогаем с жильем, а также со сменой работодателя для 2-х карт. Вакансии бесплатные.