24 ноября
11:29
68
Бухгалтер
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бухгалтер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
INFOBUS
Описание
Холдинг INFOBUS – это международная IT-компания, которая представлена в восточной Европе и уже на протяжении 20 лет разрабатывает и внедряет программное обеспечение для всех участников пассажирских перевозок, а также компания разработала собственную online систему продажи билетов BusSystem. Главный офис компании находится в Праге, во Львове работает украинское представительство компании. Наибольшее достижение компании – это коллектив. Сплоченность, единство мыслей и целей, ответственность, бодрый дух, семейная атмосфера и общий досуг – ценности нашей команды. Сейчас мы в поиске Бухгалтера Обязанности: Контроль за начислением заработной платы сотрудникам; Контроль за отчетностью в органы медицинского и социального страхования. Ведение и контроль расчетов с поставщиками и покупателями, в том числе в системе Bussystem. Учет и контроль хозяйственных операций в программе Pohoda по всем участкам бухгалтерского учета, внесение первичной документации, аудит счетов бухгалтерского учета; Подготовка деклараций по DPH, KH, SH Участие в формировании управленческого учета и иной внутренней отчетности. Участие в формировании ежегодной финансовой отчетности. Взаимодействие с налоговыми и иными контролирующими органами; Работа на корпоративном портале, участие в принятии решений по задачам. Взаимодействие с иными отделами и подразделениями холдинга, в том числе на корпоративном портале.
Требования
Знание языков - русский, чешский, иные - приветствуются.
Опыт работы бухгалтером не менее 2 -х лет
Умение работать в программе Pohoda (обязательно)
Умение работы с первичными бухгалтерскими документами.
Знание законодательства по налогу на добавленную стоимость.
Знание всех участков практической бухгалтерии
Знание особенностей оформления трудовых отношений в соответствии с нормами
трудового законодательства.
Знания в области формирования управленческого учета и отчетности.
ПК на уровне уверенного пользователя, MSOffice.
Ответственность, честность, внимательность, логическое мышление, стремление к
развитию и профессиональному росту, коммуникабельность,
Условия
Официальное трудоустройство, бенефиты
Место работы: Praha
Контакты:
Ольга
+380936321429