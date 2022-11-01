Описание

Холдинг INFOBUS – это международная IT-компания, которая представлена ​​в восточной Европе и уже на протяжении 20 лет разрабатывает и внедряет программное обеспечение для всех участников пассажирских перевозок, а также компания разработала собственную online систему продажи билетов BusSystem. Главный офис компании находится в Праге, во Львове работает украинское представительство компании. Наибольшее достижение компании – это коллектив. Сплоченность, единство мыслей и целей, ответственность, бодрый дух, семейная атмосфера и общий досуг – ценности нашей команды. Сейчас мы в поиске Бухгалтера Обязанности: Контроль за начислением заработной платы сотрудникам; Контроль за отчетностью в органы медицинского и социального страхования. Ведение и контроль расчетов с поставщиками и покупателями, в том числе в системе Bussystem. Учет и контроль хозяйственных операций в программе Pohoda по всем участкам бухгалтерского учета, внесение первичной документации, аудит счетов бухгалтерского учета; Подготовка деклараций по DPH, KH, SH Участие в формировании управленческого учета и иной внутренней отчетности. Участие в формировании ежегодной финансовой отчетности. Взаимодействие с налоговыми и иными контролирующими органами; Работа на корпоративном портале, участие в принятии решений по задачам. Взаимодействие с иными отделами и подразделениями холдинга, в том числе на корпоративном портале.