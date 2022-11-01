24 ноября
15:27
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Парикмахер-универсал
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Салон красоты
Praha 5
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Парикмахер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
20 000 CZK
Компания
Exclusive beauty clinic
Описание
В наш дружный коллектив салона требуются женщины и мужчины на позицию мастер-универсал парикмахерского дела. Рассмотрим разные варианты. Требования: -Знание чешского языка В2 и английского языка В1 (уровень понимания) -Опыт работы от 1 года -Легальное пребывание на территории Чешской республики -Ответственность, коммуникабельность, умение находить язык с клиентом Условия: -дружный коллектив и приятная атмосфера -удобный гибкий график -рабочее место -предоставление всех материалов -ежемесячные выплаты -напитки салона Отправлять ваше резюме, ваши фотографии работ и сертификатов на нашу почту: [email protected] Будем ждать Вас!
Контакты:
Anastasiya Tishchenko
608230438