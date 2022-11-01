01 декабря
13:25
42
МОНТАЖНИК
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Ремонтник, Слесарь, Инженер-металлург
Регион
Jihočeský kraj
Город
České Budějovice
Заработная плата
130 CZK
Компания
UNIWORKS
Описание
ПРЕДПРИЯТИЕ: МАГНА СТРАНА: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ГОРОД: ЧЕШСКИЕ ВЕЛЕНИЦЫ ДОЛЖНОСТЬ: МОНТАЖНИК ЗАРПЛАТА: 130 крон/час (чистого) ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ: в 3 смены ПРОЖИВАНИЕ: Бесплатно! УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: Комфортные, Обежитие по 2 человека в комнате. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВОЗРОСТУ: Мужчины до 50 лет МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА: Полное медицинское и социальное страхование за счёт работадателя! УСЛОВИЯ ТРУДА: Чистое, теплое, светлое производство. О КОМПАНИИ МАГНА Magna Cartech в Ческе Веленице является частью международного концерна Magna International Inc. Magna является одним из крупнейших поставщиков автомобильных запчастей в мире. В настоящее время в Magna работает более 110 000 сотрудников в 26 странах мира на 294 производственных предприятиях и в 87 центрах разработки. Magna Cartech в Ческе Веленице является частью подразделения Cosma, производственная программа которого заключается в штамповке и сварке деталей из листового металла. Magna Cartech в Чешских Веленицах была основана в 1996 году и до сих пор динамично развивается. Крупнейшими клиентами являются BMW, Volkswagen, PSA, Skoda, Daimler Chrysler, Saab или General Motors.
Контакты:
Maksym Shapovalov
+420 702 295 426