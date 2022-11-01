01 декабря
15:31
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Бухгалтер
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ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка), Офис-менеджер, Административный работник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание
БУХГАЛТЕР ❗В офис в г. Прага, Плзень требуется Бухгалтер со знанием чешского языка ✅❗Описание работы: - обработка счетов-фактур - работа с документацией ✅❗Требования: - Опыт работы в смежной отрасли -Знание работы с ПК (MS Word, Excel, Интернет) Мы предлагаем: - Работа в стабильной компании - корпоративная мобильная связь З/П по результатам собеседования. +420773921602 E-mail для направления резюме: [email protected]
Контакты:
Ольга
+420773921601