Тип занятости
Полный день
Регион
Hlavní město Praha
Заработная плата
не указана
Описание
Обязанности:
Контроль за начислением заработной платы сотрудникам;
Контроль за отчетностью в органы медицинского и социального страхования.
Ведение и контроль расчетов с поставщиками и покупателями, в том числе в
системе Bussystem.
Учет и контроль хозяйственных операций в программе Pohoda по всем участкам
бухгалтерского учета, внесение первичной документации, аудит счетов бухгалтерского учета;
Подготовка деклараций по DPH, KH, SH
Участие в формировании управленческого учета и иной внутренней отчетности.
Участие в формировании ежегодной финансовой отчетности.
Взаимодействие с налоговыми и иными контролирующими органами;
Работа на корпоративном портале, участие в принятии решений по задачам.
Взаимодействие с иными отделами и подразделениями холдинга, в том числе на
корпоративном портале.
Требования
Знание языков - русский, чешский, иные - приветствуются.
Опыт работы бухгалтером не менее 2 -х лет
Умение работать в программе Pohoda (обязательно)
Умение работы с первичными бухгалтерскими документами.
Знание законодательства по налогу на добавленную стоимость.
Знание всех участков практической бухгалтерии
Знание особенностей оформления трудовых отношений в соответствии с нормами
трудового законодательства.
Знания в области формирования управленческого учета и отчетности.
ПК на уровне уверенного пользователя, MSOffice.
Ответственность, честность, внимательность, логическое мышление, стремление к
развитию и профессиональному росту, коммуникабельность
Условия
Официальное трудоустройство, бенефиты
Место работы: Praha
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Контакты: [email protected]