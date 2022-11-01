Описание

Шукаємо електрика на завод який займається виготовленням пресового устаткування. На роботі ви будете виконувати наступні завдання: 1. Монтаж та підключення електрощитових щитів згідно діючої документації; 2. складання електричних деталей машин; підготовка розподільних щитів та матеріалу до виробництва; 3. робота з матеріалом, необхідним для складання та обробки готового розподільного щита;