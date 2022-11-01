12 января
09:13
302
Вакансія: Електрик
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Praha 10
Тип занятости
Полный день
Профессия
Электрик
Регион
Jihočeský kraj
Город
České Budějovice
Заработная плата
140 CZK
Компания
HrSummit
Описание
Шукаємо електрика на завод який займається виготовленням пресового устаткування. На роботі ви будете виконувати наступні завдання: 1. Монтаж та підключення електрощитових щитів згідно діючої документації; 2. складання електричних деталей машин; підготовка розподільних щитів та матеріалу до виробництва; 3. робота з матеріалом, необхідним для складання та обробки готового розподільного щита;
Требования
Вимоги до кандидата:
1. Досвід роботи електриком
2. Вміння читати технічну документацію (креслення)
Условия
Працедавець надає:
1. бекоштовне житло
2. робочий одяг
3. можливість працювати 200 годин в місяць
4. оплачує всі податки за своїх працівників
Контакты:
Marta
+420296249862