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Вакансии для мужчин в металлургии в город Zlín ‍♂️ Литейщики Обязанности: Подготовка формовочных материалов и смесей, эксплуатация технологических машин и оборудования Оплата: от 140 – 250 Kč/час (зависит от позиции)+бонус 1000 Kč/месяц ⏰ Рабочий график: 2 смены по 8 часов + иногда есть сверхурочные часы Жильё 5000 – 6000 Kč Опыт работы будет преимуществом! Больше вакансий на сайте almaxwork.cz ‍♂️ Шлифовщики Обязанности: Шлифовка деталей Оплата: от 140 – 250 Kč/час (зависит от позиции)+бонус 1000 Kč/месяц ⏰ Рабочий график: 2 смены по 8 часов + иногда есть сверхурочные часы Жильё 5000 – 6000 Kč Опыт работы будет преимуществом! Больше вакансий на сайте almaxwork.cz --------------------------------------------------------------------------------------------- Вакансии для мужчин в металлургии в город Hulin ‍♂️ Плавильщик Обязанности: Изготовление различных сплавов цветного и черного металла на основе сырья Оплата: до 200 Kč/час+бонус 1000 Kč/месяц ⏰График: 1 смена по 8 часов+возможны пресчасы Жильё 5000 – 6000 Kč Опыт работы будет преимуществом! ‍♂️ Формовщик Обязанности: Формовка, отделка и сборка форм для отливок металла при помощи машин и механизмов Оплата: до 155 Kč/час+бонус 1000 Kč/месяц ⏰График: 1 смена по 8 часов+возможны пресчасы Жильё 5000 – 6000 Kč Опыт работы будет преимуществом! ‍♂️ Литейщики Обязанности: Подготовка формовочных материалов и смесей, эксплуатация технологических машин и оборудования Оплата: до 180 Kč/час+бонус 1000 Kč/месяц ⏰График: 1 смена по 8 часов+возможны пресчасы Жильё 5000 – 6000 Kč Опыт работы будет преимуществом! ‍♂️ Шлифовщики Обязанности: Шлифовка деталей Оплата: до 150 Kč/час ⏰График: 1 смена по 8 часов+возможны пресчасы Жильё 5000 – 6000 Kč Опыт работы будет преимуществом! Больше вакансий на сайте almaxwork.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Вакансии для мужчин в металлургии в город Kopřivnice ‍♂️ Оператор лакокрасочной линии Обязанности: Контроль линии по покраске, устранение дефектов Оплата: до 175 Kč/час+бонус 1000 Kč/месяц ⏰График: 3 смены по 8 часов Жильё в пешей доступности Минимальный опыт работы будет преимуществом! ‍♂️ Литейщик Обязанности: Подготовка формовочных материалов и смесей, эксплуатация технологических машин и оборудования Оплата: до 200 Kč/час+бонус 1000 Kč/месяц ⏰График: 3 смены по 8 часов Жильё в пешей доступности Обязателен опыт работы ‍♂️ Сварщик Обязанности: Ручная дуговая сварка Оплата: до 200 Kč/час+бонус 1000 Kč/месяц ⏰График: 3 смены по 8 часов Жильё в пешей доступности Только с опытом и сертификатом сварщик ‍♂️ Формовщик Обязанности: Формовка, отделка и сборка форм для отливок металла при помощи машин и механизмов Оплата: до 200 Kč/час+бонус 1000 Kč/месяц ⏰График: 3 смены по 8 часов Жильё в пешей доступности Минимальный опыт работы будет преимуществом ‍♂️ Шлифовщик Обязанности: Шлифовка деталей и заготовок Оплата: до 200 Kč/час+бонус 1000 Kč/месяц ⏰График: 3 смены по 8 часов Жильё в пешей доступности Опыт работы не требуется