24 января
10:01
55
ТРЕБУЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ В ФИНЛЯНДИЮ
Подобные вакансии
HrSummit
České Budějovice
ALMAX Work-Holding
Plzeň-město
ALMAX Work-Holding
Plzeň-město
Тип занятости
Полный день
Профессия
Электрик, Ремонтник, Кузнец
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
10 EUR
Компания
Svarga Work
Описание
Эстонско-Финское предприятие Alvasar OY ищет в свой штат специалистов разных профессий. Наши объекты расположены по всей Финляндии. Оформляем все легальные рабочие Финские документы. Предоставляем жилье, рабочую одежду, инструмент и медицинскую страховку. Частично компенсируем стоимость билетов «дом-работа». Решаем все рабочие и бытовые вопросы в течении всего контракта, наши менеджеры всегда на связи, готовы Вам помочь и проконсультировать по любому вопросу. Уровень Вашей зарплаты будет зависеть от Вашего опыта, уровня Вашей квалификации, требований к качеству на объекте, сложности самой работы и знания языков. Также влияет Ваше гражданство так как в Финляндии существует понятие прогрессивного налогообложения. Для граждан ЕС и не граждан ЕС разные ставки по налогам. Каждый случай индивидуален, уровень Вашей зарплаты мы скажем сразу после 1-го интервью. В свой коллектив мы ищем: • ЧПУ операторы и программисты всех типов • Автомеханики • Авто маляры • Сварщики всех типов • Слесари - сборщики металлоконструкций (в основном строительные) • Маляры металлоконструкций • Монтажники труб • Маляры на стройку • Сборщики строительных лесов Прислать ваше резюме можно по следующим каналам: • На почту [email protected] • На viber +37256721434 • WhatasApp +37256721434 • Заполнить форму на нашем сайте перейдя по ссылкеhttp://www.svarga.work/ru/fill-in-cv.php • Связаться с нами по телефону +37256721434, и наш менеджер составит ваше резюме с ваших слов. С уважением, компания Alvasar OY
Контакты:
Виктория Кущова