Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Вакансии
Вакансія верстатника-слюсаря (майстер на механозбірні роботи)
Вакансии
Партнер рубрики:
27 января
15:17
142
Вакансія верстатника-слюсаря (майстер на механозбірні роботи)
Подобные вакансии
Зварювальник TIG 141
Hr Summit
Hradec Králové
Зварювальник СО2
HR Summir
Český Krumlov
Работники в металлургии: Шлифовшик, плавильшик, литейшик
ALMAX Work-Holding
Plzeň-město
Тип занятости
Полный день
Профессия
Слесарь, Фрезеровщик
Регион
Královéhradecký kraj
Город
Hradec Králové
Заработная плата
150 CZK
Компания
SV metal
Описание
Чеська компанія, яка виробляє комплекти деталей з листового металу, покриття, зварні з'єднання, рами верстатів, складальні одиниці і цілі верстати шукає у свою команду Верстатника-слюсаря (майстер на механозбірні роботи). Основні обов’язки: Працівник буде виконувати свердління, різьблення та фрезерування деталей за верстатами. Вирівнювання деталей за пресом. Компанія пропонує: • графік роботи в 1 зміну по 10 год; • оплата: 150-210 крон/год нетто; • щоденний бонус при умові виконання роботи протягом всього робочого часу 200, 300, 400 крон/день; • житло надає роботодавець безкоштовно на перших 3 місяці, далі 100 крон/ніч (3000 крон/місяць). Проживання надається в гуртожитку по 3-4 людини у кімнаті. Ти точно підійдеш компанії, якщо матимеш: • бажання працювати; • досвід роботи слюсарем від 1 го року • вміння читати креслення (технічну документацію) За детальною інформацією звертайтеся за номером у вайбері +380965539325 або на пошту: [email protected]
Требования

•досвід роботи слюсарем від 1 го року
•вміння читати креслення (технічну документацію)

Условия

Основні обов'язки:
свердління, різьблення та фрезерування деталей за верстатами. Вирівнювання деталей за пресом.
графік роботи в 1 зміну по 10 год;
• оплата: 150-210 крон/год нетто;
• щоденний бонус при умові виконання роботи протягом всього робочого часу 200, 300, 400 крон/день;
• житло надає роботодавець безкоштовно на перших 3 місяці, далі 100 крон/ніч (3000 крон/місяць). Проживання надається в гуртожитку по 3-4 людини у кімнаті.

Дополнительная информация

Працевлаштуємо на прямого працедавця, офіційно!!! Організуємо співбесіду на підприємство.
За детальною інформацією звертайтеся за номером у вайбері +380965539325

Контакты:

Solomiia HR Summit

[email protected]

+380988576448

популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес