Условия

Основні обов'язки:

свердління, різьблення та фрезерування деталей за верстатами. Вирівнювання деталей за пресом.

графік роботи в 1 зміну по 10 год;

• оплата: 150-210 крон/год нетто;

• щоденний бонус при умові виконання роботи протягом всього робочого часу 200, 300, 400 крон/день;

• житло надає роботодавець безкоштовно на перших 3 місяці, далі 100 крон/ніч (3000 крон/місяць). Проживання надається в гуртожитку по 3-4 людини у кімнаті.