27 января
15:17
142
Вакансія верстатника-слюсаря (майстер на механозбірні роботи)
Подобные вакансии
Hr Summit
Hradec Králové
HR Summir
Český Krumlov
ALMAX Work-Holding
Plzeň-město
Тип занятости
Полный день
Профессия
Слесарь, Фрезеровщик
Регион
Královéhradecký kraj
Город
Hradec Králové
Заработная плата
150 CZK
Компания
SV metal
Описание
Чеська компанія, яка виробляє комплекти деталей з листового металу, покриття, зварні з'єднання, рами верстатів, складальні одиниці і цілі верстати шукає у свою команду Верстатника-слюсаря (майстер на механозбірні роботи). Основні обов’язки: Працівник буде виконувати свердління, різьблення та фрезерування деталей за верстатами. Вирівнювання деталей за пресом. Компанія пропонує: • графік роботи в 1 зміну по 10 год; • оплата: 150-210 крон/год нетто; • щоденний бонус при умові виконання роботи протягом всього робочого часу 200, 300, 400 крон/день; • житло надає роботодавець безкоштовно на перших 3 місяці, далі 100 крон/ніч (3000 крон/місяць). Проживання надається в гуртожитку по 3-4 людини у кімнаті. Ти точно підійдеш компанії, якщо матимеш: • бажання працювати; • досвід роботи слюсарем від 1 го року • вміння читати креслення (технічну документацію) За детальною інформацією звертайтеся за номером у вайбері +380965539325 або на пошту: [email protected]
Требования
•досвід роботи слюсарем від 1 го року
•вміння читати креслення (технічну документацію)
Условия
Основні обов'язки:
свердління, різьблення та фрезерування деталей за верстатами. Вирівнювання деталей за пресом.
графік роботи в 1 зміну по 10 год;
• оплата: 150-210 крон/год нетто;
• щоденний бонус при умові виконання роботи протягом всього робочого часу 200, 300, 400 крон/день;
• житло надає роботодавець безкоштовно на перших 3 місяці, далі 100 крон/ніч (3000 крон/місяць). Проживання надається в гуртожитку по 3-4 людини у кімнаті.
Дополнительная информация
Працевлаштуємо на прямого працедавця, офіційно!!! Організуємо співбесіду на підприємство.
За детальною інформацією звертайтеся за номером у вайбері +380965539325
Контакты:
Solomiia HR Summit
+380988576448