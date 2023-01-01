Описание

TOTISPHARMA GROUP — международная компания, является эксклюзивным дистрибьютором ряда профессиональных косметологических европейских брендов на территории Украины, Польши, Чехии и Молдовы. Мы в поисках менеджера презентатора в Праге на постоянную работу в офис. Наш сайт:https://totispharma.com/cs/ Сотрудничество с нами – это всегда: - Интересная работа в активно развивающейся международной компании. Стабильная и интересная работа в коллективе. Возможности для профессионального развития, самореализации и карьерного роста - Внутреннее бесплатное обучение. Основные функции и обязанности: • Поиск и привлечение новых клиентов Расширение клиентской базы Коммуникация с клиентами Изучение потребностей клиентов • Выполнение планов продаж • Организация обучающих мероприятий по косметологии.