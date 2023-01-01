30 января
08:17
129
Администратор офиса в Праге
Тип занятости
Полный день
Профессия
Офис-менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
TOTISPHARMA GROUP
Описание
Адміністратор офіса в Празі Компанія Totis Pharma є провідним дистриб'ютором естетичної медицини. Запрошуємо адміністратора у наш дружній колектив. Наш сайт: https://totispharma.com/ Співпраця з нами – це завжди: Робота в міжнародній компанії, що активно розвивається. Стабільна та цікава робота у дружньому колективі. Вимоги до кандидата Нам потрібна відповідальна людина, яка націлена на результат. Пунктуальна та комунікабельна. Обов’язки: - Зустріч та вітання клієнтів в офісі компанії. - Якісне обслуговування клієнтів, побудова довгострокових відносин із клієнтами. Продаж товарів компанії. Здійснювати прийом та обробку замовлень від клієнтів (сайт, додаток Totis, колеги, клієнти в офісі) відповідно до наявності товару, оформляє необхідні документи відповідно до інструкції з роботи у 1С. Працювати з додатком та сайтом, контролювати, моніторити, вести облік. Збирати та консолідути запити на семінари від менеджерів регіонів (відповідно до встановленої форми). Професійні знання і навики: - Досвід на аналогічній посаді - знання ексель, 1С - бажано - знання мов: російська/українська, англійська, чеська - розмовна Контакти: Ірина +380688951120 - Telegram, Viber, What’s Up [email protected] LinkedIn - Iryna Smetana
Контакты:
Сметана Ірина
+380688951120