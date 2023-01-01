Описание

Роботодавець займається виготовленням пресового устаткування для обробки пластмас. Серед продуктів, які виготовляє компанія: гідравлічні, гібридні та електричні машини. Підприємств налічує дев’ять виробничих потужностей у Європі, Північній Америці та Азії, представництва у 85 країнах світу. Кількість працівників які працюють на усіх підприємствах - більше 6500. Завод у м. Капліце – один з найбільших та найуспішніших на ринку Європи. Працівник буде виконувати: збір конструкцій для зварювання згідно креслярської документації точкову зварку передачу конструкції для подальшого зварювання роботом зварювання листового металу після робота (складні ділянки де робот немає доступу) регулярне обслуговування зварювального обладнання