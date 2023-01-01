30 января
12:28
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Зварювальник СО2
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Слесарь, Фрезеровщик, Сварщик
Регион
Jihočeský kraj
Город
Český Krumlov
Заработная плата
27 500 CZK
Компания
HR Summir
Описание
Роботодавець займається виготовленням пресового устаткування для обробки пластмас. Серед продуктів, які виготовляє компанія: гідравлічні, гібридні та електричні машини. Підприємств налічує дев’ять виробничих потужностей у Європі, Північній Америці та Азії, представництва у 85 країнах світу. Кількість працівників які працюють на усіх підприємствах - більше 6500. Завод у м. Капліце – один з найбільших та найуспішніших на ринку Європи. Працівник буде виконувати: збір конструкцій для зварювання згідно креслярської документації точкову зварку передачу конструкції для подальшого зварювання роботом зварювання листового металу після робота (складні ділянки де робот немає доступу) регулярне обслуговування зварювального обладнання
Требования
Середня-спеціальна в технічній сфері
Вимагається:
- знання технічної документації (позначення зварних швів, розмірних і геометричних допусків на кресленні)
-знання зварювання CO2, можливо, електродом
Условия
Проживання: перші 2 роки безкоштовне, наступні 2 роки - 1000 крон/міс, з 5-го року 3500 крон/міс.
Роботодавець забезпечує робочим одягом
50% вартості обіду покриває працедавець.
Контакты:
HR Summit
+380933753393