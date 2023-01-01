Требования

1. Мінімально наявність сертифіката зварювальника

(хоча б українського взірця)

2. Мінімально 3 роки в зварюванні.

Обов’язково потрібно мати досвід роботи у зварці методом СО2 (Mig/Mag 134-135), також потрібно мати або освіту зварювальника, або сертифікат по зварці (хоча б український).

Плюсом є орієнтація в кресленнях, наявність сертифіката європейського взірця.