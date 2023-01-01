1. Мінімально наявність сертифіката зварювальника
(хоча б українського взірця)
2. Мінімально 3 роки в зварюванні.
Обов’язково потрібно мати досвід роботи у зварці методом СО2 (Mig/Mag 134-135), також потрібно мати або освіту зварювальника, або сертифікат по зварці (хоча б український).
Плюсом є орієнтація в кресленнях, наявність сертифіката європейського взірця.
1.Зварювання сталевих конструкцій, контейнерів (MIG/MAG (CO2)). Робота в парах.
Робота проводиться в чистому, сучасному залі з високими стелями. Компанія піклується про безпечні умови праці.
2.Робота у 2 зміни (ранок/день). Понаднормова робота та робота у вихідні дні - це можна домовитись індивідуально.
3. Оплата 170-210 крон/год нетто (кількість годин на місяць 200-240)
4.Працедавець надає проживання, оплата лише за комунальні послуги
За детальною інформацією звертайтеся за номером у вайбері +380965539325
Solomiia HR Summit
+380988576448