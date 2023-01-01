Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Вакансии
Зварювальник СО2
Вакансии
Партнер рубрики:
06 февраля
14:15
78
Зварювальник СО2
Подобные вакансии
Зварювальник TIG 141
Hr Summit
Hradec Králové
Работники в металлургии: Шлифовшик, плавильшик, литейшик
ALMAX Work-Holding
Plzeň-město
Зварювальник СО2
HR Summir
Český Krumlov
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сварщик
Регион
Zlínský kraj
Город
Vsetín
Заработная плата
170 CZK
Компания
Kovar
Описание
Компанія займається постачанням сталевих транспортних контейнерів, житлових контейнерів, каркасів та інших металоконструкцій.
Требования

1. Мінімально наявність сертифіката зварювальника
(хоча б українського взірця)
2. Мінімально 3 роки в зварюванні.
Обов’язково потрібно мати досвід роботи у зварці методом СО2 (Mig/Mag 134-135), також потрібно мати або освіту зварювальника, або сертифікат по зварці (хоча б український).
Плюсом є орієнтація в кресленнях, наявність сертифіката європейського взірця.

Условия

1.Зварювання сталевих конструкцій, контейнерів (MIG/MAG (CO2)). Робота в парах.
Робота проводиться в чистому, сучасному залі з високими стелями. Компанія піклується про безпечні умови праці.
2.Робота у 2 зміни (ранок/день). Понаднормова робота та робота у вихідні дні - це можна домовитись індивідуально.
3. Оплата 170-210 крон/год нетто (кількість годин на місяць 200-240)
4.Працедавець надає проживання, оплата лише за комунальні послуги

Дополнительная информация

За детальною інформацією звертайтеся за номером у вайбері +380965539325

Контакты:

Solomiia HR Summit

[email protected]

+380988576448

популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес