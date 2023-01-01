09 февраля
12:41
66
Регулировщик ИИП
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ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Praha 10
Тип занятости
Полный день
Профессия
Работа для студентов, Подработка, Стажировка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
не указана
Компания
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Описание
Фирме ALEXANDER ELECTRIC s.r.o. (Прага, www.aeps-group.com) требуются регулировщики источников электропитания AC-DC, DC-DC на участок производства. Работа по инструкции: регулировка и наладка источника по условиям документации. Наличие опыта ремонта аналоговой техники (телевизоры, ИИП ATX PC и т.п.) желательно. Возможно обучение.
Требования
Владение ПК на уровне пользователя.
Условия
Полный рабочий день на территории фирмы. Знание русского языка.
Контакты:
Рысь А.А.
777 915 572