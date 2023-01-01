01 марта
12:59
225
Рецепционист
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Inzerat.mcz
Praha 6
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка), Административный работник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание
Мы ищем квалифицированный и надежный персонал для бригады на ресепшене отеля «Academic». Время работы с 20:00 до 8:00, смены выставляются по договорённости. Работа в современном отеле на главной площади Розток у Праги. Приятная обстановка и дружный коллектив. Начать возможно сразу.
Требования
Подробнее можно обсудить при личной встрече. Заинтересованных просим прислать краткое резюме на чешском языке. Ждем вас!
Условия
От вас требуется выполнение рабочих обязанностей, административные и организаторские способности, независимость, трудолюбие и коммуникабельность.
Контакты:
Международный Союз Молодежи