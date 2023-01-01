Описание

Мы ищем квалифицированный и надежный персонал для бригады на ресепшене отеля «Academic». Время работы с 20:00 до 8:00, смены выставляются по договорённости. Работа в современном отеле на главной площади Розток у Праги. Приятная обстановка и дружный коллектив. Начать возможно сразу.