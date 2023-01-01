01 марта
13:48
209
Mенеджер по работе с поставщиками
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TOTISPHARMA GROUP
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка), Офис-менеджер, Административный работник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 6
Заработная плата
не указана
Компания
Inzerat.mcz
Описание
Требуется менеджер по работе с поставщиками. Компания занимается оптовой торговлей продуктов питания. Офис находится на Праге 6 (Ruzyně)- Letiště. Обязанности: поиск поставщиков, коммуникация с ними, выполнение административных поручений директора, активная работа в Excel, Word, Outlook.
Требования
Грамотный русский, чешский (минимальный уровень - А2-B1), английский.
Ответственность, внимательность, общительность.
Уверенный пользователь ПК. Постоянная работа в Excel, Word, Outlook.
Условия
На постоянную основу, полный рабочий день с 9.00-18.00, понедельник-пятница. НЕ homeoffice. Официальное трудоустройство.
Контакты:
Алена