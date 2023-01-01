Описание

ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ! Компания примет на работу техника по обслуживанию отелей квартирного плана в Праге. Все отели находятся возле центра Праги. Основные обязанности: обеспечение ревизий проверок согласно плану ревизий. мелкий ремонт и обслуживание квартир. решение срочных проблем в отеле и квартирах. Все кто заинтересован, пожалуйста напишите ваш возраст, район проживания (можно написать ближайшую станцию метро или трамвая), опыт работы и как долго вы планируете остаться жить в Праге. У кого имеется, можете также отправить ваше резюме.