13 марта
21:53
121
Техник по обслуживанию отелей в Праге
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель, Прораб, Маляр
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
33 CZK
Компания
Mirabilis
Описание
ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ! Компания примет на работу техника по обслуживанию отелей квартирного плана в Праге. Все отели находятся возле центра Праги. Основные обязанности: обеспечение ревизий проверок согласно плану ревизий. мелкий ремонт и обслуживание квартир. решение срочных проблем в отеле и квартирах. Все кто заинтересован, пожалуйста напишите ваш возраст, район проживания (можно написать ближайшую станцию метро или трамвая), опыт работы и как долго вы планируете остаться жить в Праге. У кого имеется, можете также отправить ваше резюме.
Требования
Требования к кандидату:
трудолюбие и ответственность.
знать основные навыки мелкого ремонта (покраска и шпаклевка стен, установка люстры и кухонной плиты, обновление силикона в ванной).
желательно иметь подобный опыт работы.
Условия
График работы:
С 10:30 до 22:30. 19 рабочих смен в месяц. На рабочем месте нужно находится с 10:30 утра до 19:00. С 19:00 до 22:30 можно находится дома, но нужно приезжать на работу в случае экстренной проблемы (обычно случается 1-2 раза в неделю).
Чистый оклад: 33,000 - 35,000 крон. Оплачиваемый отпуск. Трудоустройство возможно по Pracovní smlouva, DPP, OSVČ.
Контакты:
Гущин Антон