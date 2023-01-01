Описание

ALMAX Work-Holding, крупный холдинг с более чем 20-летним опытом работы, специализирующийся на подборе и поиске персонала в Чешской Республике, ищет инициативного и дружелюбного Менеджера по работе с корпоративными клиентами. * общение с клиентами по телефону и лицом к лицу * активный поиск новых клиентов * поддержание и укрепление отношений с существующими клиентами * построение долгосрочных партнерских отношений * создание деловых предложений и презентаций * подписание деловых контрактов