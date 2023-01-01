14 марта
13:28
109
Менеджер по работе с корпоративными клиентами
Подобные вакансии
AR aesthetics
Praha 5
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Domažlice
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
ALMAXWORK HOLDING
Описание
ALMAX Work-Holding, крупный холдинг с более чем 20-летним опытом работы, специализирующийся на подборе и поиске персонала в Чешской Республике, ищет инициативного и дружелюбного Менеджера по работе с корпоративными клиентами. * общение с клиентами по телефону и лицом к лицу * активный поиск новых клиентов * поддержание и укрепление отношений с существующими клиентами * построение долгосрочных партнерских отношений * создание деловых предложений и презентаций * подписание деловых контрактов
Требования
* носитель чешского языка
* коммуникабельность и позитивный характер
* опыт активной предпринимательской деятельности
* навыки работы с ПК
* ответственность и последовательность
* хорошие организационные и коммуникативные навыки
* сочетание административных функций
Условия
Мы предлагаем:
* полный рабочий день
* график работы - 5/2 с 07:45 до 17:00
* отличную и стабильную заработную плату по результатам собеседования
* опыт работы в стабильной и многолетней компании
* комфортабельный офис в центре Пльзень/Прага
* служебный автомобиль
* служебный мобильный телефон и корпоративная мобильная связь
Контакты:
Анна Яумененка
+420 773 921 596