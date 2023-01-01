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В кадровое агентство требуется менеджер
Вакансии
Партнер рубрики:
14 марта
19:23
32
В кадровое агентство требуется менеджер
Тип занятости
Полный день
Профессия
Специалист по информационной безопасности
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
30 000 CZK
Описание
Чешское кадровое агентство приглашает на работу специалиста по работе с заказчиками в области информационных технологий. Нужен хороший чешский, желательно общее понимание сферы IT (языки, направления, профессии). Возможна работа из дома по прошествии испытательного срока. Стартовая зарплата 30 000 -Kč, премия по итогам работы. Желательно резюме на адрес [email protected]
Контакты:

Роман Дуденков

[email protected]

+420 773622544

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