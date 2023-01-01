16 марта
12:05
28
Администратор офиса
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Офис-менеджер, Административный работник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
TOTISPHARMA GROUP
Описание
Требуется администратор офиса в Праге в компанию Totis Pharma, которая является ведущим дистрибьютором препаратов эстетической медицины. Наш сайт: https://totispharma.com/ Обязанности: - Встреча и приветствие клиентов в офисе компании. качественное обслуживание клиентов, построение долгосрочных отношений с клиентами. Продажа товаров. Осуществлять прием и обработку заказов от клиентов (сайт, приложение Totis, коллеги, клиенты в офисе) согласно наличию товара, оформляет необходимые документы в соответствии с инструкцией по работе в 1С. Работать с приложением и сайтом, контролировать, мониторить, вести учет. Собирать и консолидировать запросы на семинары от менеджеров регионов (в соответствии с установленной формой). Контакти: Ирина +380688951120 - Telegram, Viber, What’s Up [email protected] LinkedIn - Iryna Smetana
Требования
Профессиональные знания и навыки:
- опыт на аналогичной должности
- знание эксель, 1С - желательно
знание языков: русский/украинский, английский, чешский - разговорный
Контакты:
Iryna
+380688951120