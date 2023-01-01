Тип занятости Полный день Профессия Торговый представитель, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана Компания TOTISPHARMA GROUP

Описание TOTIS – международный эксперт в сфере эстетической медицины. Эксклюзивность, безопасность и естественный результат – основное конкурентное преимущество препаратов от Тотис. В нашу дружную, прогрессивную и инновационную команду требуется амбициозный и активный Менеджер презентатор в Праге. Потенциальные клиенты Totis – врачи-косметологи, салоны красоты, клиники эстетической медицины в вашем городе. Вашими ключевыми обязанностями будут: • Привлечение новых клиентов • Расширение клиентской базы Работа по продажам и обслуживанию действующей клиентской базы Выполнение планов продаж Организация обучающих мероприятий по косметологии

Требования Требования:

• опыт работы успешным менеджером по продажам от 1 года

опыт работы региональным, территориальным менеджером - приветствуется.

Знание чешского языка - выше среднего