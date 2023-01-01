16 марта
13:59
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Менеджер презентатор
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TOTISPHARMA GROUP
Praha 1
TOTISPHARMA GROUP
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
TOTISPHARMA GROUP
Описание
TOTIS – международный эксперт в сфере эстетической медицины. Эксклюзивность, безопасность и естественный результат – основное конкурентное преимущество препаратов от Тотис. В нашу дружную, прогрессивную и инновационную команду требуется амбициозный и активный Менеджер презентатор в Праге. Потенциальные клиенты Totis – врачи-косметологи, салоны красоты, клиники эстетической медицины в вашем городе. Вашими ключевыми обязанностями будут: • Привлечение новых клиентов • Расширение клиентской базы Работа по продажам и обслуживанию действующей клиентской базы Выполнение планов продаж Организация обучающих мероприятий по косметологии
Требования
Требования:
• опыт работы успешным менеджером по продажам от 1 года
опыт работы региональным, территориальным менеджером - приветствуется.
Знание чешского языка - выше среднего
Условия
Что мы предлагаем:
конкурентоспособная заработная плата
Мотивационная бонусная система
Работа на партнерских отношениях, по договору В2В
Гибкий рабочий график
Возможность профессионального и карьерного роста
маркетинговая и стратегическая поддержка
Бесплатное внутреннее обучение.
Скидка сотрудникам на продукцию компании
Бесплатные поездки за границу к представителям брендов, с целью обучения
Приятные подарки на день рождения
Контакты:
Ирина
+380688951120