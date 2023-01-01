ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ! Компания примет на работу техника по обслуживанию отелей квартирного плана в Праге. Все отели находятся возле центра Праги. Основные обязанности: - обеспечение ревизий проверок согласно плану ревизий. - мелкий ремонт и обслуживание квартир. - решение срочных проблем в отеле и квартирах.

- трудолюбие и ответственность. - знать основные навыки мелкого ремонта (покраска и шпаклевка стен, установка люстры и кухонной плиты, обновление силикона в ванной). - желательно иметь подобный опыт работы.

Условия

С 10:30 до 22:30. 19 рабочих смен в месяц. На рабочем месте нужно находится с 10:30 утра до 19:00. С 19:00 до 22:30 можно находится дома, но нужно приезжать на работу в случае экстренной проблемы (обычно случается 1-2 раза в неделю).

Чистый оклад: 33,000 - 35,000 крон. Оплачиваемый отпуск. Трудоустройство возможно по Pracovní smlouva, DPP, OSVČ.