24 марта
16:12
323
аниматоры с опытом работы
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Актер, Клоун, Ведущий / Тамада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 000 CZK
Компания
event4you
Описание
Агентству детских праздников EVENT4KIDS требуются аниматоры с опытом работы в проведении праздников! - Мы работаем в Праге ; - Постоянный поток заказов; - Оплата – достойная - График гибкий Требования: - У вас есть опыт работы аниматором на детских праздниках; - Вы общительны, зажигательны, у вас грамотная и чёткая речь и вы хорошо ладите с детьми :) - обязательно знание чешского и английского языка Ждём вас в нашей команде ;) [email protected]
Контакты:
Eleonora
725406610