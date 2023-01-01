Описание

Требуется Координатор со знанием чешского языка. ALMAX Work-Holding, крупный холдинг с более чем 20-летним опытом работы, специализирующийся на подборе и поиске персонала в Чешской Республике. Требования: * коммуникабельность и позитивный характер * лидерские и организаторские навыки * навыки работы с ПК (MS World и MS Excel) * ответственность * очень хорошее знание чешского и украинского/русского языка * водительское удостоверение категории B Мы предлагаем: * полный рабочий день и официальное трудоустройство * график работы - 5/2 с 07:45 до 17:00, возможна работа в выходные * отличную и стабильную заработную плату по результатам собеседования * опыт работы в стабильной и крупной компании * комфортабельный офис в городе Пльзень * служебный автомобиль и корпоративная мобильная связь * возможны командировки Звоните или пишите: +420773921601