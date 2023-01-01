30 марта
11:13
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Требуются мужчины на автомобильный завод в г. Хеб. Официальное трудоустройство.
Тип занятости
Полный день
Профессия
Токарь, Фрезеровщик, Контролёр ОТК
Регион
Karlovarský kraj
Город
Cheb
Заработная плата
не указана
Компания
ETM Solve s.r.o.
Описание
Требуются мужчины на автомобильный завод в г. Хеб
Условия
• Оплата 187 крон/час брутто
• Двухсменный график работы
• Авансы каждую неделю
• Жилье предоставляет компания
• Рабочую форму предоставляет компания
• Бесплатная доставка сотрудников к месту работы и обратно
Контакты:
Mgr. Alexandra Obryska
+420776185925