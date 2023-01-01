06 апреля
13:24
158
Aвтомеханик
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Ремонтник, Токарь, Контролёр ОТК
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 000 CZK
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание
Набираем автомехаников и электромехаников в сервисный центр грузовых автомобилей: IVECO, FIAT Professional и другие. ♂️Обязанности: ремонт, диагностика, техническое обслуживание и предпродажная подготовка автомобилей. Требования: обязателен опыт работы в аналогичной должности, водительское удостоверение категории В, С, трудолюбие, ответственность. ❗Знание чешского языка не обязательно. ❗График работы не нормированный. Зарплата по результатам собеседования. Место работы: Nová Ves и Říčany (под г. Praha) ☎️+420 773 921 595 + 420 773 921 601
Контакты:
Ольга
+420773921601