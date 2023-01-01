15 мая
18:10
99
Мастер лазерной эпиляции
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Brno-město
The Hladká
Praha 6
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Косметолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 6
Заработная плата
45 000 CZK
Компания
The Hladká
Описание
Всем добрый день!В связи с расширением студии в салон ищем мастера по лазерной эпиляции! Основные условия: 1)Знание чешского языка на уровне В2-С1 2)Диплом косметолога 3)Опыт работы (если опыта нет, обучим.Но должен быть диплом) 4)Легальные документы О нас студия забита полностью,находится на Праге 6,официально трудоустраиваем,график посменный 3/4 отличные условия,зп обговаривается индивидуально.
Условия
Основные условия:
1)Знание чешского языка на уровне В2-С1
2)Диплом косметолога
3)Опыт работы (если опыта нет, обучим.Но должен быть диплом)
4)Легальные документы
Контакты:
Viktoria
773527046