Описание

Всем добрый день!В связи с расширением студии в салон ищем мастера по лазерной эпиляции! Основные условия: 1)Знание чешского языка на уровне В2-С1 2)Диплом косметолога 3)Опыт работы (если опыта нет, обучим.Но должен быть диплом) 4)Легальные документы О нас студия забита полностью,находится на Праге 6,официально трудоустраиваем,график посменный 3/4 отличные условия,зп обговаривается индивидуально.