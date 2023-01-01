16 мая
08:35
179
Руководитель
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Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по персоналу, Менеджер по развитию, Руководитель группы
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
1 000 CZK
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание
ALMAX WORK-Holding ищет активного и энергичного человека с опытом работы на руководящих должностях. Мы предлагаем конкурентную заработную плату и возможности для развития карьеры. Требуется: * опыт руководящей деятельности * коммуникабельность и позитивный характер * навыки работы с ПК * хорошие организационные и коммуникативные навыки * хорошее знание чешского и/или украинского, русского языков * водительское удостоверение категории B Мы предлагаем: * график работы - 5/2 с 07:45 до 17:00 * отличную и стабильную заработную плату * работу в стабильной компании * комфортабельный офис в городе Пльзень или Прага * служебный автомобиль * корпоративную связь Если вы заинтересованы в работе с нами, отправьте свое резюме на указанный адрес электронной почты: [email protected]
Контакты:
+420773921601