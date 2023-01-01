16 мая
12:35
246
Таргетолог в школу чешского языка
Тип занятости
Полный день
Профессия
Интернет-маркетолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание
Таргетолог в школу чешского языка. Мы - яркая и активно растущая школа чешского языка Slang! В настоящее время мы ищем ответственного таргетолога к нам в команду. Обязанности: + Создание и оптимизация таргетированных рекламных кампаний на различных платформах социальных медиа (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Google) + Анализ эффективности рекламных кампаний и оптимизация показателей и бюджета + Разработка стратегии таргетирования и выбор подходящих аудиторий + Составление отчетов + Сотрудничество с другими членами команды для достижения общих целей + Увеличение количества и качества Лидов + Активный прирост заявок + Популяризация бренда + Формирование положительного имиджа бренда + Увеличение объема продаж + Увеличение подписчиков на всех ключевых площадках Требования: + Опыт работы на должности PPC специалиста/таргетолога от 2 лет в агентстве или in-house; + Успешные кейсы (примеры); + Умение анализировать и находить точки роста; + Умение использовать инструменты: Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, AdsFacebook, Sklik и аналоги; + Знание инструментов и алгоритмов оптимизации + Аналитические навыки + Умение работать в команде + Знание инструментов и алгоритмов оптимизации Что предлагаем мы: + Официальное трудоустройство + Конкурентоспособная заработная плата + Возможность профессионального развития и роста + Веселые и интересные тимбилдинги + Работа в действительно мотивированном и амбициозном коллективе Будем рады встрече с вами! Свои портфолио отправляйте на мейл [email protected]
Контакты:
Шумакова Ксения
608645952