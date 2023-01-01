Компания Energy store EU s.r.o примет на почасовую оплату Токаря – фрезеровщика. Работа в Праге на новом, современном оборудовании Holzmann: Токарный станок: Holzmann ED 1080ADIG Фрезерный станок: Holzmann BF 50DIG

Требования

ОБЯЗАННОСТИ:

• работа на ручном токарном и фрезерном станках;

• обработка металлических изделий;

• работа по чертежной документации;

• настройка оборудования в соответствии со спецификациями производства;

• соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте.

ТРЕБОВАНИЯ:

• опыт работы мин. 1 год;

• умение читать и использовать техническую документацию;

• настраивание станков разного типа, навыки ручной работы;

• ответственность и пунктуальность.