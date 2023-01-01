19 мая
16:56
66
Токарь – фрезеровщик
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Токарь
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
не указана
Компания
Energy Store EU s.r.o
Описание
Компания Energy store EU s.r.o примет на почасовую оплату Токаря – фрезеровщика. Работа в Праге на новом, современном оборудовании Holzmann: Токарный станок: Holzmann ED 1080ADIG Фрезерный станок: Holzmann BF 50DIG
Требования
ОБЯЗАННОСТИ:
• работа на ручном токарном и фрезерном станках;
• обработка металлических изделий;
• работа по чертежной документации;
• настройка оборудования в соответствии со спецификациями производства;
• соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте.
ТРЕБОВАНИЯ:
• опыт работы мин. 1 год;
• умение читать и использовать техническую документацию;
• настраивание станков разного типа, навыки ручной работы;
• ответственность и пунктуальность.
Условия
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• работа над интересным проектом на оборудованном, современном производстве в хорошем коллективе;
• стабильная, своевременная оплата труда;
• гибкий график;
• возможность дальнейшего трудоустройства.
Контакты:
Павел Поздникин
+420731408320