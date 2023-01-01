22 мая
13:42
178
Менеджер по продажам
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами, Менеджер по продукту
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
Torgran
Описание
Мы крупнейший холдинг, который специализируется на игровой сфере. Мы ищем в нашу команду трудолюбивых и целеустремленных сотрудников, которые будут ответственно относиться к работе, работать в команде и достигать высот. Если Вы один из таких кандидатов, то мы рады видеть Вас в своей команде!)
Требования
✔️базовые навыки работы с компьютером
✔️умение справляться с несколькими задачами одновременно и сохранять организованность
✔️отличные устные коммуникативные навыки
✔️идеальный кандидат должен быстро обучаться, иметь навыки решения проблем и быстрого мышления.
✔️знание русского и украинского языка
Условия
-Офисный график с 9:00 до 18:00, 5
-Оплачиваемая стажировка, официальное трудоустройство
-Офис в центре Праги
-Дружелюбная атмосфера с лаунж зоной в офисе, марафоны и тимбилдинги.
Контакты:
Филлипова Валерия Родионовна
+420606778335