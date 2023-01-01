25 мая
11:32
254
Офисный сотрудник
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сметчик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
RUDGroup s.r.o.
Описание
В техническую компанию на работу в офис требуется сотрудник. Обязанности: ведение исполнительной документации по объектам, формирование расчетов стоимости объектов, ведение учета выполненных работ по договорам, составление актов о приемке выполненных работ, ведение деловой переписки, оформление и учет договоров, ведение накопительных, статистических, аналитических таблиц по действующим договорам, ведение документооборота. Испытательный срок. Высокий уровень заработной платы. Возможности для профессионального, карьерного и личностного роста. Компания ориентирована на долгосрочное сотрудничество.
Требования
Легальное пребывание в ЧР, уверенное знание чешского языка, коммуникабельность, ответственность, обучаемость, пунктуальность, внимательность к деталям.
Отличное знание EXCEL и ПК.
Техническое или экономическое образование: высшее, незаконченное ВО или образование в процессе получения.
Опыт работы в строительстве приветствуются.
Контакты:
Руденко Антон Александрович