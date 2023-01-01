Описание

В техническую компанию на работу в офис требуется сотрудник. Обязанности: ведение исполнительной документации по объектам, формирование расчетов стоимости объектов, ведение учета выполненных работ по договорам, составление актов о приемке выполненных работ, ведение деловой переписки, оформление и учет договоров, ведение накопительных, статистических, аналитических таблиц по действующим договорам, ведение документооборота. Испытательный срок. Высокий уровень заработной платы. Возможности для профессионального, карьерного и личностного роста. Компания ориентирована на долгосрочное сотрудничество.