▪️Умение эффективно коммуницировать и убеждать клиентов
▫️Умение работать в команде
▪️Высокий уровень энергии и мотивации для достижения успеха
Что вы будете делать:
▪️Активно налаживать связи с клиентами и заключать успешные сделки.
▫️Уведомлять о новинках и привилегиях
▪️Поддерживать и развивать отношения с клиентами, обеспечивая высокий уровень удовлетворенности
▫️Продажа услуг компании
Что мы предлагаем:
▪️Отличную заработную плату и привлекательные бонусы, основанные на достижении поставленных целей( 25000CZK+бонусы)
▫️Профессиональное развитие и возможности карьерного роста внутри компании
▪️Дружелюбную и поддерживающую рабочую атмосферу в кругу высококвалифицированных и мотивированных коллег
▪️Инновационный продукт, имеющие потенциал на рынке и предоставляющие преимущество перед конкурентами
▫️Официальное трудоустройство
▪️Офис в центре Праги
▫️График 9:00-18:00 5/2
Филлипова Валерия Родионовна
+420606778335