Хотите выйти на новый уровень в своей карьере и добиться высот? Присоединяйтесь к нашей команде в качестве менеджера по работе с клиентами и станьте силой, которая будет двигать наш бизнес вперед! Мы ищем талантливого и энергичного специалиста, способного справиться с любыми вызовами и достигать впечатляющих результатов, под руководством самых лучших руководителей и бизнес тренеров ✔️Ваша главная цель в этой роли - установить новые контакты, развить существующие отношения и активно продвигать нашу компанию. Вам предоставляется уникальная возможность работать в динамичной и растущей компании, которая стремится к достижению новых высот

▪️Умение эффективно коммуницировать и убеждать клиентов ▫️Умение работать в команде ▪️Высокий уровень энергии и мотивации для достижения успеха

Условия

Что вы будете делать:

▪️Активно налаживать связи с клиентами и заключать успешные сделки.

▫️Уведомлять о новинках и привилегиях

▪️Поддерживать и развивать отношения с клиентами, обеспечивая высокий уровень удовлетворенности

▫️Продажа услуг компании

Что мы предлагаем:

▪️Отличную заработную плату и привлекательные бонусы, основанные на достижении поставленных целей( 25000CZK+бонусы)

▫️Профессиональное развитие и возможности карьерного роста внутри компании

▪️Дружелюбную и поддерживающую рабочую атмосферу в кругу высококвалифицированных и мотивированных коллег

▪️Инновационный продукт, имеющие потенциал на рынке и предоставляющие преимущество перед конкурентами

▫️Официальное трудоустройство

▪️Офис в центре Праги

▫️График 9:00-18:00 5/2