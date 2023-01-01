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Менеджер по продажам
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Партнер рубрики:
29 мая
14:57
208
Менеджер по продажам
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Slang.
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по продажам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
Torgran
Описание
Хотите выйти на новый уровень в своей карьере и добиться высот? Присоединяйтесь к нашей команде в качестве менеджера по работе с клиентами и станьте силой, которая будет двигать наш бизнес вперед! Мы ищем талантливого и энергичного специалиста, способного справиться с любыми вызовами и достигать впечатляющих результатов, под руководством самых лучших руководителей и бизнес тренеров ✔️Ваша главная цель в этой роли - установить новые контакты, развить существующие отношения и активно продвигать нашу компанию. Вам предоставляется уникальная возможность работать в динамичной и растущей компании, которая стремится к достижению новых высот
Требования

▪️Умение эффективно коммуницировать и убеждать клиентов
▫️Умение работать в команде
▪️Высокий уровень энергии и мотивации для достижения успеха

Условия

Что вы будете делать:
▪️Активно налаживать связи с клиентами и заключать успешные сделки.
▫️Уведомлять о новинках и привилегиях
▪️Поддерживать и развивать отношения с клиентами, обеспечивая высокий уровень удовлетворенности
▫️Продажа услуг компании

Что мы предлагаем:
▪️Отличную заработную плату и привлекательные бонусы, основанные на достижении поставленных целей( 25000CZK+бонусы)
▫️Профессиональное развитие и возможности карьерного роста внутри компании
▪️Дружелюбную и поддерживающую рабочую атмосферу в кругу высококвалифицированных и мотивированных коллег
▪️Инновационный продукт, имеющие потенциал на рынке и предоставляющие преимущество перед конкурентами
▫️Официальное трудоустройство
▪️Офис в центре Праги
▫️График 9:00-18:00 5/2

Контакты:

Филлипова Валерия Родионовна

[email protected]

+420606778335

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