30 мая
08:25
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Работник на бетонное производство - изготовление плитки, заборов и тротуаров
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Ремонтник, Слесарь, Токарь
Регион
Středočeský kraj
Город
Kladno
Заработная плата
не указана
Компания
Magicrete s.r.o.
Описание
На бетонное производство (Кладно) требуются рабочие мужчины. Чистая зарплата 35-50 тысяч крон, постоянная работа.
Контакты:
Игорь Дворкин
605255514