Описание

Ищем сотрудников (Мужчины/Женщины) на завод по производству пластиковых автозапчастей рядом с Прагой Оплата - от 120 крон/час Полная занятость (ПН-ПТ) Трансфер до работы Жилье предоставляется Больше детальной информации в телеграмм