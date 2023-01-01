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Сотрудники на завод по производству Авто-Запчастей в Праге
Вакансии
Партнер рубрики:
31 мая
14:35
135
Сотрудники на завод по производству Авто-Запчастей в Праге
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Ремонтник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
21 000 CZK
Компания
AMpraha
Описание
Ищем сотрудников (Мужчины/Женщины) на завод по производству пластиковых автозапчастей рядом с Прагой Оплата - от 120 крон/час Полная занятость (ПН-ПТ) Трансфер до работы Жилье предоставляется Больше детальной информации в телеграмм
Дополнительная информация

По поводу подачи заявки и деталей пишите в телеграмм @work_in_prague_am

Контакты:

@work_in_prague_am

[email protected]

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