Описание

Приглашаем в свою команду водителя-экспедитор, права кат. С Компания занимается оптовой торговлей продуктов питания. Мы предлагаем официальное трудоустройство, работа на постоянную основу. Обязанности: Развоз товара клиентам по Праге и Чехии со склада на Праге 13.