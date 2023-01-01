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Водитель  -Экспедитор
Вакансии
Партнер рубрики:
08 июня
12:01
115
Водитель  -Экспедитор
Тип занятости
Полный день
Профессия
Экспедитор, Водитель 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
MCZ
Описание
Приглашаем в свою команду водителя-экспедитор, права кат. С Компания занимается оптовой торговлей продуктов питания. Мы предлагаем официальное трудоустройство, работа на постоянную основу. Обязанности: Развоз товара клиентам по Праге и Чехии со склада на Праге 13.
Требования

права категории С. ( категория Е - большое преимущество)
Опыт в подобной сфере будет плюсом. Ответственность и внимательность

Контакты:

Maria

[email protected]

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