Описание

Салон красоты GODDESS beauty открыл набор новых специалистов на позицию "Мастер маникюра/педикюра" Что мы предлагаем: -Предоставление качественного оборудования и материалов -Элитные салоны в районе Karlín и Liben -Оплата каждую неделю(по договоренности) -Гибкий график работы -Скидка 50% на услуги салона -Отзывчивый и дружный коллектив Требования: -Опыт работы от 1 года -Аппаратный маникюр,простой дизайн,покрытие гель лаком (умение наращивать ногти- преимущество) -Пунктуальность и ответственность Откликнуться вы можете написав на WhatsApp,Telegram +420602506338 С радостью ответим на все ваши вопросы и будем рады принять вас в нашу дружную компанию!