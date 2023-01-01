13 июня
18:15
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Упаковка шурупов в городе Klasterec Nad Ohri (для женщин)
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RUDGroup s.r.o.
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель, Сметчик, Маляр
Регион
Karlovarský kraj
Город
Karlovy Vary
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Unibeata s.r.o
Описание
Упаковка шурупів в місті Klasterec Nad Ohri (для жінок). 120 крон за годину з проживанням (житло 200м від місця роботи) працюється від понеділка по п'ятниці (ранні зміни) 250 годин на місяць, потрібна чеська віза або паспорт ЄС, робота проста і фізично невибаглива, можна приступати відразу.
Контакты:
Антон Верхола
+420776056305