Описание

Упаковка шурупів в місті Klasterec Nad Ohri (для жінок). 120 крон за годину з проживанням (житло 200м від місця роботи) працюється від понеділка по п'ятниці (ранні зміни) 250 годин на місяць, потрібна чеська віза або паспорт ЄС, робота проста і фізично невибаглива, можна приступати відразу.