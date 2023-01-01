Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Вакансии
Упаковка шурупов в городе Klasterec Nad Ohri (для женщин)
Вакансии
Партнер рубрики:
13 июня
18:15
114
Упаковка шурупов в городе Klasterec Nad Ohri (для женщин)
Подобные вакансии
Бетонщик (уборка бетона)
Unibeata s.r.o
Most
Офисный сотрудник
RUDGroup s.r.o.
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель, Сметчик, Маляр
Регион
Karlovarský kraj
Город
Karlovy Vary
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Unibeata s.r.o
Описание
Упаковка шурупів в місті Klasterec Nad Ohri (для жінок). 120 крон за годину з проживанням (житло 200м від місця роботи) працюється від понеділка по п'ятниці (ранні зміни) 250 годин на місяць, потрібна чеська віза або паспорт ЄС, робота проста і фізично невибаглива, можна приступати відразу.
Контакты:

Антон Верхола

[email protected]

+420776056305

популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
дети
концерт
недвижимость
фестиваль
преступность
транспорт
работа
Туризм
бизнес
выставка
погода