13 июня
18:27
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Бетонщик (уборка бетона)
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель, Сметчик, Маляр
Регион
Ústecký kraj
Город
Most
Заработная плата
35 000 CZK
Компания
Unibeata s.r.o
Описание
Компания базируется в Литвинове на химическом заводе Unipetrol. Жильё в городе Most (10км от места работы) Бесплатное проживание Опыт работы не требуется❗️ бесплатная спецодежда от 18 до 55 лет‘ 160 крон/час утренние смены 10 часов в день (понедельник-пятница, возможность работать в суботу) Физически не тяжёлая работа Оффициальное трудоустройство в сотвествии Чешским законодательствам. Авансы каждую пятницу Заработная плата 15-ого числа
Контакты:
Антон Верхола
+420776056305