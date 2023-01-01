Описание

Компания базируется в Литвинове на химическом заводе Unipetrol. Жильё в городе Most (10км от места работы) Бесплатное проживание Опыт работы не требуется❗️ бесплатная спецодежда от 18 до 55 лет‘ 160 крон/час утренние смены 10 часов в день (понедельник-пятница, возможность работать в суботу) Физически не тяжёлая работа Оффициальное трудоустройство в сотвествии Чешским законодательствам. Авансы каждую пятницу Заработная плата 15-ого числа