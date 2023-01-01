Описание

Открыта вакансия "Администратор на ресепшн" Прага 3 + Прага 9 Нужен опытный продажник. Стабильная надежная компания из Киева, сеть салонов, дорогое качественное оборудование, очень много довольных клиентов. Работаем 5 лет: 4 салона в Украине (54.000 клиентов) и 1 год 2 салона в Праге (3.800 клиентов). В связи с расширением нужна умная энергичная девушка 19-25 лет. Вежливая, веселая, разговорчивая, не молчунья! Умение продавать является обязательным Знание ПК, чешского, презентабельный внешний вид В день примерно 25-50 клиентов, много работы, много возможностей для получения бонусов. 22 рабочих дня. Ставка 44.000+бонусы, примерно 55 - 88.000 Можно работать 15 дней: 2/2 или 1/1 График с 8:00 до 22.00 На работу приходить в 7.45, уходить в 22.15 Перерыв 4 раза по 15 минут Дни работы по договоренности Ставка за выход 2.000 крон + дополнительно бонусы примерно 500-3.000: запись каждого нового клиента на сегодня-завтра и его приход 100 крон запись на другие дни и приход 50 крон, с каждого абонемента 1% ( например 10.000=100 крон,20.000=200 крон) Оплата каждую неделю с задержкой в неделю Задачи: -обслужить клиентов (чай, кофе) -выдача карточек клиентов -запись на следующую процедуру -продажа абонементов -опрос клиентов и запись их ответов, ведение учета в CRM -записывать клиентов по телефону и заявкам -входящие и исходящие звонки Доступные цены на процедуру, дорогое качественное оборудование, профессиональные косметологи с огромным опытом, большой поток клиентов , стабильная зп, надежная компания. Мы наработали себе репутацию и любовь клиента , приглашаем такого же ответственного сотрудника. Бенефиты: это и хорошая зп, и удовольствие от общения с довольными , качественно обслуженными клиентами, хороший коллектив, налаженная система работы, удобное месторасположение. Знание ПК является обязательным: гугл-таблицы, Excel Чешский, английский, русский или украинский обязательно Внешний вид: чистые волосы, легкий макияж, маникюр обязательно Дресскод: офисные туфли, наша форма: штаны и верх, бейдж Пишите подробнее о себе, приходите на собеседование. (Прага 3, Винограды) +380509163562 Мария (WhatsApp) Не звоните!