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Администратор на ресепшн
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Партнер рубрики:
18 июня
19:38
267
Администратор на ресепшн
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
44 000 CZK
Компания
Laser Clinic
Описание
Открыта вакансия "Администратор на ресепшн" Прага 3 + Прага 9 Нужен опытный продажник. Стабильная надежная компания из Киева, сеть салонов, дорогое качественное оборудование, очень много довольных клиентов. Работаем 5 лет: 4 салона в Украине (54.000 клиентов) и 1 год 2 салона в Праге (3.800 клиентов). В день примерно 25-50 клиентов, много работы, много возможностей для получения бонусов. Задачи: -обслужить клиентов (чай, кофе) -выдача карточек клиентов -запись на следующую процедуру -продажа абонементов -опрос клиентов и запись их ответов, ведение учета в CRM -записывать клиентов по телефону и заявкам -входящие и исходящие звонки Доступные цены на процедуру, дорогое качественное оборудование, профессиональные косметологи с огромным опытом, большой поток клиентов , стабильная зп, надежная компания. Мы наработали себе репутацию и любовь клиента , приглашаем такого же ответственного сотрудника. Бенефиты: это и хорошая зп, и удовольствие от общения с довольными , качественно обслуженными клиентами, хороший коллектив, налаженная система работы, удобное месторасположение. Пишите подробнее о себе, приходите на собеседование. (Прага 3, Винограды)
Требования

В связи с расширением нужна умная энергичная девушка 19-25 лет. Вежливая, веселая, разговорчивая, не молчунья!
Умение продавать является обязательным
Знание ПК является обязательным: гугл-таблицы, Excel
Чешский, английский, русский или украинский обязательно
Внешний вид: чистые волосы, легкий макияж, маникюр обязательно
Дресскод: офисные туфли, наша форма: штаны и верх, бейдж

Условия

22 рабочих дня. Ставка 44.000+бонусы, примерно 55 - 88.000
Можно работать 15 дней: 2/2 или 1/1

График с 8:00 до 22.00
На работу приходить в 7.45, уходить в 22.15
Перерыв 4 раза по 15 минут
Дни работы по договоренности
Ставка за выход 2.000 крон
+ дополнительно бонусы примерно 500-3.000:
запись каждого нового клиента на сегодня-завтра и его приход 100 крон
запись на другие дни и приход 50 крон,
с каждого абонемента 1% ( например 10.000=100 крон,20.000=200 крон)

Оплата каждую неделю с задержкой в неделю

Контакты:

Мария Валерьевна Мекка

[email protected]

+380509163562 (WhatsApp)

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