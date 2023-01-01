Описание

Открыта вакансия "Администратор на ресепшн" Прага 3 + Прага 9 Нужен опытный продажник. Стабильная надежная компания из Киева, сеть салонов, дорогое качественное оборудование, очень много довольных клиентов. Работаем 5 лет: 4 салона в Украине (54.000 клиентов) и 1 год 2 салона в Праге (3.800 клиентов). В день примерно 25-50 клиентов, много работы, много возможностей для получения бонусов. Задачи: -обслужить клиентов (чай, кофе) -выдача карточек клиентов -запись на следующую процедуру -продажа абонементов -опрос клиентов и запись их ответов, ведение учета в CRM -записывать клиентов по телефону и заявкам -входящие и исходящие звонки Доступные цены на процедуру, дорогое качественное оборудование, профессиональные косметологи с огромным опытом, большой поток клиентов , стабильная зп, надежная компания. Мы наработали себе репутацию и любовь клиента , приглашаем такого же ответственного сотрудника. Бенефиты: это и хорошая зп, и удовольствие от общения с довольными , качественно обслуженными клиентами, хороший коллектив, налаженная система работы, удобное месторасположение. Пишите подробнее о себе, приходите на собеседование. (Прага 3, Винограды)