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Объявляем набор персонала в итальянское кафе в Праге
Вакансии
Партнер рубрики:
19 июня
10:31
178
Объявляем набор персонала в итальянское кафе в Праге
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бармен, Официант, Повар
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
2 000 CZK
Компания
Feoh Gastro
Описание
Объявляем набор персонала в итальянское кафе на Праге 10. Повар/пиццайоло, официант/бармен. Смены дневные и ночные, 8:00-19:00, 19:00-02:00.
Требования

Пунктуальность! Опыт работы 1год! Знание чешского языка!

Условия

От 1500 крон за смену. Питание бесплатное. Скидки до 30% для друзей и членов семьи.

Контакты:

Альфредо

[email protected]

603863007

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