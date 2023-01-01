19 июня
10:31
178
Объявляем набор персонала в итальянское кафе в Праге
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бармен, Официант, Повар
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
2 000 CZK
Компания
Feoh Gastro
Описание
Объявляем набор персонала в итальянское кафе на Праге 10. Повар/пиццайоло, официант/бармен. Смены дневные и ночные, 8:00-19:00, 19:00-02:00.
Требования
Пунктуальность! Опыт работы 1год! Знание чешского языка!
Условия
От 1500 крон за смену. Питание бесплатное. Скидки до 30% для друзей и членов семьи.
Контакты:
Альфредо
603863007