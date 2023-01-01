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Комендант общежития
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21 июня
08:45
69
Комендант общежития
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
не указана
Компания
ALMAXWORK HOLDING
Описание
Требуется ответственный мужчина, на должность коменданта общежития в городе Пльзень Организация заселения и выселения проживающих; Работы по содержанию зданий и окружающей территории в надлежащем порядке.
Требования

Минимальный чешский;
Знание EXCEL и WORD;
Возраст до 45 лет.

Условия

Зарплата: При собеседовании.
Жилье: Предоставляется.
График работы: Ненормированный.

Контакты:

Anastasiya

[email protected]

+420777921589

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