21 июня
08:45
69
Комендант общежития
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
не указана
Компания
ALMAXWORK HOLDING
Описание
Требуется ответственный мужчина, на должность коменданта общежития в городе Пльзень Организация заселения и выселения проживающих; Работы по содержанию зданий и окружающей территории в надлежащем порядке.
Требования
Минимальный чешский;
Знание EXCEL и WORD;
Возраст до 45 лет.
Условия
Зарплата: При собеседовании.
Жилье: Предоставляется.
График работы: Ненормированный.
Контакты:
Anastasiya
+420777921589