21 июня
14:32
71
Оператор производства
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Ремонтник
Регион
Vysočina
Город
Havlíčkův Brod
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Hofmann personal
Описание
- Производство деталей кузова, шасси и выхлопных систем для автомобильной промышленности — Сборка и проверка деталей — Манипулирование с материалам — Визуальный осмотр готовых деталей — 2 сменный рабочий график
Условия
— Размещение в общежитиях- работодатель оплачивает за жилье а работник платит за коммунальные услуги 3 500 крон
— Транспорт на сменны предоставлен работадателем или же общественный транспорт Зарабатная плата/ брутто: — Основная оплата: 24 500 крон.
— 1300 — 3500 переменная часть заработной платы — Доплата за ночную смену: 25 крон/час (с 22:30 до 6:30),
— Доплата за сверхурочную работу в рабочий день 25% от среднего заработка
Доплата за сверхурочную работу в субботу, воскресенье 50% от среднего заработка Ожидаемая брутто-зарплата от 26 500 до 30 000 крон в месяц.
Точная сумма зависит от производительности и запланированных смен.
Отпуск: 5 недель /год,
Контакты:
Yekaterina Makarova
+420702231981