Условия

— Размещение в общежитиях- работодатель оплачивает за жилье а работник платит за коммунальные услуги 3 500 крон

— Транспорт на сменны предоставлен работадателем или же общественный транспорт Зарабатная плата/ брутто: — Основная оплата: 24 500 крон.

— 1300 — 3500 переменная часть заработной платы — Доплата за ночную смену: 25 крон/час (с 22:30 до 6:30),

— Доплата за сверхурочную работу в рабочий день 25% от среднего заработка

Доплата за сверхурочную работу в субботу, воскресенье 50% от среднего заработка Ожидаемая брутто-зарплата от 26 500 до 30 000 крон в месяц.

Точная сумма зависит от производительности и запланированных смен.

Отпуск: 5 недель /год,

