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Спорт, который придумала Айседора Дункан, или Гимнастика без риска для здоровья

Спорт, который придумала Айседора Дункан, или Гимнастика без риска для здоровья

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Живете в Праге и выбираете вид спорта, которым с удовольствием и пользой для себя могла бы заниматься ваша дочь, внучка, племянница или сестра? Предлагаем обратить внимание на эстетическую гимнастику, которая развивает не только гибкость, осанку, грацию и чувство ритма, но и командный дух.
Спорт, который придумала Айседора Дункан, или Гимнастика без риска для здоровья

Что такое эстетическая гимнастика

Эстетическая гимнастика — это красивый, грациозный и даже романтичный вид спорта, основанный на сочетании художественной гимнастики, танца и акробатики. Изобретение этого вида приписывают Айседоре Дункан, которая первой стала танцевать босиком, а не на пуантах, как в классическом балете. В своем современном виде эстетическая гимнастика появилась в середине XX века в странах Северной Европы, а последние двадцать лет проводятся чемпионаты мира по этой дисциплине.

Эстетическую гимнастику часто сравнивают с художественной, но у них есть много важных различий. Так, эстетическая гимнастика менее травматична и не предполагает сверхнагрухок. От спортсменок не требуется исключительных данных, поэтому заниматься этим видом спорта могут девушки и женщины любого возраста. 

Студия Allastica в Праге

В отличие от художественной гимнастики, эстетическая представляет собой командный вид спорта: в разных возрастных категориях в группах тренируются и выступают от шести до двенадцати гимнасток, и огромное значение уделяется синхронности и слаженности движений. Спортсменки не используют ленты, мячи и обручи, а, подобно балеринам, доносят тему своих выступлений за счет гибкости, пластичности, выразительности исполнения, танцевальности и музыкальности.

Данный вид спорта помогает девочкам развить гибкость и пластичнось без риска травм, сформировать правильную осанку, выработать чувство ритма. Помимо этого, занятия учат ориентации в пространстве и тренируют не только тело, но и мозг: последовательность элементов, которые нужно запомнить, отлично развивает память. Наконец, важный плюс от занятий эстетической гимнастикой — формирование навыков работы в команде и общение со сверстниками, которое благодаря общим интересам часто перерастает в крепкую дружбу.

Студия Allastica в Праге

Студия эстетической гимнастики в Праге

В Праге занятия эстетической гимнастикой проводятся в студии Allastica по адресу Na Bělidle 27 (Прага 5, станция метро «Андел»). В студии тренируются девочки от четырех лет. У самых маленьких гимнасток занятия проходят в игровой форме и включают в себя танцевальные упражнения под музыку, развивающие и подвижные игры. Как и более старшие спортсменки, они тренируются под руководством квалифицированных и опытных специалистов. Занятия проходят два раза в неделю.

Студия Allastica в Праге

Студию Allastica основала Алла Мастыкина — участница двух чемпионатов мира по эстетической гимнастике, победитель и призер международных и национальных соревнований, мастер спорта по художественной гимнастике, хореограф-постановщик, спортивный судья со второй национальной категорией. В спорте Алла уже более 20 лет, семь из которых она работала старшим тренером в ведущем спортивном клубе Республики Беларусь. Ее воспитанницы показывали отличные результаты и привозили медали с соревнований высокого уровня, таких как Mall Kalve Memorial в Таллине. 

Хотите, чтобы ваш ребенок приобщился к динамичному и красивому виду спорта и нашел новых друзей? Пражская студия эстетической гимнастики Allastica ведет набор девочек в возрасте 4-6 лет и 7-10 лет. Чтобы записать ребенка в одну из групп, достаточно заполнить форму на сайте студии. Также вы можете записаться или узнать дополнительную информацию по телефону +420 608 388 457, в WhatsApp, Viber и Telegram. Первое занятие бесплатно!

Студия Allastica в ПрагеЕсли вы хотите больше узнать об эстетической гимнастике, рекомендуем вам присоединиться к группе студии Allastica в Facebook.

 

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дети спорт
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