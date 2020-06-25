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Календарь для бегунов — 2020: забеги в аэропорту, на пивоварне и полумарафоны

Календарь для бегунов — 2020: забеги в аэропорту, на пивоварне и полумарафоны

Александра Кириченко 903 0
По известным причинам весной по всему миру отменили марафонские и полумарафонские забеги, и Чехия не стала исключением. Теперь массовые спортивные мероприятия снова разрешены, и опубликован новый график забегов. Пражский марафон, к сожалению, все-таки не состоится. Зато чешских любителей бега в ближайшие недели ждет несколько уникальных дистанций, в т.ч. забег по взлетно-посадочной полосе в аэропорту Вацлава Гавела.
Календарь для бегунов — 2020: забеги в аэропорту, на пивоварне и полумарафоны

В Чехии даже во время чрезвычайного положения занятия спортом на открытом воздухе были разрешены, и многие любители бега этой весной тренировались больше, чем обычно. Но одно дело — просто бегать для себя, и совсем другое — готовиться к забегу. Теперь наконец появился график официальных соревнований от RunCzech, организатора официальных полумарафонов и «бонусных» забегов, которые в этом году состоятся в первый и, возможно, последний раз.

Спешите регистрироваться! Главное, не забудьте внимательно прочитать правила и вовремя оплатить вступительный взнос, который, как правило, составляет несколько сотен крон. Скорее всего, на финише вас будет ждать настоящая медаль.

Забеги в аэропорту и на пивоварне

Этим летом RunCzech подготовил для любителей бега сразу четыре необычных дистанции — три из них проходят по взлетно-посадочным полосам аэропортов, которые пока загружены намного меньше, чем обычно, а четвертый — по самому известному пивоваренному заводу Чехии.

Протяженность забегов Runway Run по взлетно-посадочным полосам составляет 5 км, и проходить они будут на закате, вечером в субботу, и «перед завтраком», рано утром в воскресенье.

В уик-энд 27-28 июня состоится забег в аэропорту Карловых Вар, 10-11 июляв аэропорту Чешске-Будеевице, а 18-19 июля у желающих будет возможность побегать в аэропорту Вацлава Гавела в Праге!

Что касается «пивоваренного» забега, то он состоится 1 августа в городе Пльзень. Дистанцию в 5,5 км можно будет покорить как утром, так и вечером.

Календарь официальных забегов в Чехии на 2020 год

30 августа состоится 11-й полумарафон в Оломоуце. Организаторы планируют, что в нем примут участие 6300 человек. В тот же день состоится эстафета и семейный забег на 3,5 км. 

UPD. 30 июня RunCzech сообщил, что осенние пражские забеги все-таки не состоятся, так как супермассовые акции в центре Праги к началу осени, скорее всего, разрешены не будут, но выразил надежду, что забеги за пределами столицы все же удастся провести.

На субботу, 5 сентября, в Праге запланирован женский забег на 5 км (3000 участников) и смешанный бег на 10 км (8500 участников). Карта трассы на этот год пока не обнародована, но обычно бегуны стартуют и финишируют на площади Республики. Забеги вечерние, и 10-километровый обычно начинается на закате.

В воскресенье, 6 сентября, в Праге состоится полумарафон. Забег по центру чешской столице пройдет уже в 22-й раз, и в нем ожидается участие 11 500 бегунов, профессионалов и любителей. Акция утренняя, старт и финиш — на площади Яна Палаха.

19 сентября пройдет полумарафон в Усти-над-Лабем, а 4 октябряNature Run, единственный забег RunCzech за пределами города по пересеченной местности. Можно выбрать трассу протяженностью 12 или 23 км.

Наконец, в воскресенье, 11 октября 2020 года состоится главное событие бегового сезона — 26-й Пражский марафон Volkswagen Maraton Praha (изначально он должен был пройти в мае). В нем планируется участие более 10 тысяч бегунов, а старт и финиш состоятся на Староместской площади.

На 24 октября запланирован полумарафон в Карловых Варах, а завершится официальный сезон 31 октября забегом на 21 км в Ческе-Будеевице

Посмотреть детали официального календаря и зарегистрироваться для участия в забегах можно по этой ссылке. Регистрации, совершенные до переноса мероприятий, действительны.

Другие интересные забеги в Праге

На конец лета и осень 2020 года в чешской столице запланировано несколько традиционных акций для тех, кто бегает.

29 августа в парке Letohrádek Hvězda состоится красочный вечерний забег Neon Run Praha для детей и взрослых. Дистанция составляет 5 км, а особенность забега в том, что участники бегут с неоновыми палочками в руках. Зарегистрироваться можно и заранее, и на месте.

Вечером 12 сентября на Летне пройдет 7-й забег Night Run Prague на 5 и 10 км. 

27 сентября состоится 124-й забег со стартом в пражском пригороде Беховице Běchovice – Praha. Его особенность в том, что участники бегут 10 км прямо по шоссе, чтобы финишировать в Праге 3. И, кстати, это самый старый забег в Европе, который проводится из года в год без перерыва.

24 октября на холме Витков в Праге 3 запланирован Zombie Run Praha – костюмированный забег на 5 км. Грим приветствуется, налобный фонарь обязателен, наушники запрещены.

Наконец, 12 декабря 2020 года от Рудольфинума стартует благотворительный рождественский забег Christmas Night Run Praha на 5 км. Опять же, нужен налобный фонарь. Также участников призывают бежать в красных колпаках Санта-Клауса. Аксессуары можно купить прямо перед стартом, а можно принести с собой.

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Темы
спорт Прага марафон
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