Злоупотребление справками об освобождении от физкультуры в Чехии

В каждой начальной школе в среднем один ребёнок освобождён от физического воспитания, а в средней школе это число возрастает до 18 учеников на школу. Однако, по мнению специалистов, некоторых детей освобождают от занятий напрасно. Министерство хочет это изменить.

Из 420 учеников Микуловской гимназии 57 — освобождены от занятий физкультурой. Это значит, что примерно каждый седьмой ученик школы не занимается.

Больше всего освобождают от нагрузки девочек:

«Я ничего не могу с этим поделать. Когда приносят справку от врача, мне ничего не остается, как подписать освобождение», — говорит директор школы Роман Павлачка.

В то же время, на основании заключения врача, директора освобождают от физкультуры совершенно разные типы учащихся. С одной стороны, например, дети после операций, с другой – школьники, просто боящиеся воды или имеющие лишний вес.

Если первые временно не могут тренироваться и это вполне логично, то вторая группа просто не хочет заниматься спортом или имеет разногласия с учителем. Даже учащиехся с недомоганием не стоит полностью ограждать от занятий физическими упражнениями, потому что есть еще и оздоровительная физкультура, а ее делает только минимум из учеников.

Хана Цабрнохова, заместитель председателя Ассоциации врачей общей практики для детей и подростков говорит:

«К сожалению, мы обнаруживаем, что иногда нам приходится идти навстречу родителям, даже по многим причинам, которые не являются сугубо медицинскими. Возможно, потому что в школе не могут подготовить упражнения, которые подошли бы ребенку», — говорит педиатр. — «Мы обеспокоены, потому что понимаем, в каком состоянии здоровья находятся дети. У нас также есть первые данные со времен ковида. Увеличилось число детей с ожирением, эта проблема затронула и младшие возрастные категории», — добавляет она.

В Чехии растёт количество освобождённых от физкультуры детей

Нет возможности проверить точно по годам, как развивается ситуация вокруг освобождения от физкультуры. Школы нигде не сообщают о количестве освобождённых, а Министерство образования статистику не ведет.

Самые свежие данные можно получить из тематического отчета шестилетней давности Чешской школьной инспекции. Они показали, что если на втором этапе начальной школы (6-9 класс) от физического воспитания освобождается только один ученик, то в средней школе (после 9-го класса) — 18 человек. Фактически выходит, что в каждой средней школе Чехии целый класс учеников частично или полностью освобождён от физкультуры.

Если затем пересчитать данные в среднем по всем школам Чехии, то предположительно 28 000 учеников полностью освобождены от физического воспитания, а частично освобождены около 18 000.

Новые данные инспекторы получат уже после этого учебного года

«После последнего отчета у нас есть только частичные эмпирические данные и различные предположения. Однако они показывают, что количество освобождених от физического воспитания только растёт», — говорит Ондржей Ешина из факультета физического воспитания Университета Палацкого в Оломоуц.

В 2017 году эксперты Университета Палацкого собрали еще одну статистику. Запрашивая информацию, они выяснили, что полностью освобожденных от физического воспитания из 401 начальной школы в Чехии было 828 учеников, а частично — 727, в среднем по два ученика обеих категорий на школу. Таким образом, за один год по сравнению с показаниями Чешской школьной инспекции это число выросло. Однако они обнаружили ряд других деталей, которые показывают, что в освобождении от физкультуры играют роль не только проблемы со здоровьем:

«В крупных школах частично и полностью освобождают от физкультуры чаще, чем в меньших. А городские школы чаще, чем сельские, освобождают учеников от занятий физкультурой», — добавляет Ешина.

Грядут перемены

Но ситуация варьируется от школы к школе. В трех их пяти, например, освобожденных от физкультуры учеников нет.

«У нас с коллегой нет серьезных проблем с пропуском или освобождениям от физкультуры. Ученики наоборот нуждаются в физической активности после ковида», — говорит учитель физкультуры Сватава Сагнерова из Ветеринарной средней профессиональной школы Тауфера в Кромержиже.

«У меня есть опыт частичного освобождения, которое было скорее во вред. Например, ученик не может играть в игры с мячом из-за очков, и в этот момент ему нечего делать, потому что, если все играют в мяч, то ни на какие другие занятия места просто не остается», — говорит преподаватель Якуб из начальной школы в Теплице. Там примерно из трехсот студентов полностью освобождены от физической культуры пятеро.

Однако освобождение от физкультуры требуют не только родители, но и, наоборот, некоторые школы. Это относится к детям с ограниченными возможностями, такими как нарушения зрения, умственная отсталость или аутизм.

«Из-за этого мы часто наблюдаем ситуацию, в которую просто не верится. Родитель приходит в школу и тут же получает бумагу, в соответствии с которой педиатр должен подтвердить для ребёнка освобождение от занятий физкультурой», — говорит Ешина.

Однако Минобразования хочет воспрепятствовать такой процедуре. Уже готовятся методические рекомендации для школ о том, как интегрировать учащихся с особыми образовательными потребностями в занятия физической культурой вместо того, чтобы их полностью ограждать от них.

Школа должна принимать мнение врача только как основу, на которую стоит ориентироваться, подбирая для ребёнка подходящий вид занятий. Больше не должно просиходить так, что директора просто подписывают освобождение из физкультуры на основании заключения врача. Эта новая процедура должна вступить в силу в сентябре 2023 года.

Источник: seznamzpravy.cz

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