ВИДЕО: Известный чешский футболист совершил каминг-аут

February 13, 2023
«Как и у всех, у меня есть свои сильные стороны и слабости, у меня есть семья и друзья. У меня есть работа, которую я выполняю в меру своих возможностей. Много лет, со всей серьезностью, профессионально и со страстью. Как и все остальные, я хочу прожить свою жизнь свободно. Без страха, без предрассудков, без насилия. Но с любовью. Я гомосексуалист. И я больше не хочу прятаться», — признался Джанкто в видео, которое он опубликовал в Twitter.
«Некоторое время назад Якуб Янкто открыто сообщил о своей сексуальной ориентации руководству клуба, тренеру и другим игрокам команды. Все остальное касается его личной жизни. Больше никаких комментариев. Вопросов нет — мы тебя поддерживаем. Живи своей жизнью, Якуб», — получил поддержку Янкто от «Спарты».
Сообщения в поддержку чешского футболиста множатся. Это касается и его товарищей по сборной. «Все остальное не имеет значения, если ты нашел в себе силы и мужество», — сказал вратарь Томаш Вацлик.
Источник: denik.cz
Источник фото: idnes.cz
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